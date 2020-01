Commercio estero, raddoppia l'export extra UE nel 2019

(Teleborsa) - Nonostante le flessioni congiunturali registrate a dicembre e a novembre 2019, la dinamica delle esportazioni verso i paesi extra UE si mantiene positiva nel confronto con l'ultimo trimestre dell’anno rispetto al precedente. Nel complesso(+3,8%), più che raddoppiata rispetto a quella registrata nel 2018 (+1,7%). Questo risultato - spiega l'- riflette "dinamiche nettamente differenziate nell'ambito dei principali mercati di sbocco: gli Stati Uniti e la Svizzera, i cui tassi di crescita si ampliano rispetto al 2018, registrano insieme al Giappone incrementi superiori alla media; paesi OPEC e Turchia mostrano le contrazioni più ampie; in flessione anche paesi MERCOSUR, Medio Oriente e Cina"., per entrambi i flussi commerciali da e verso i paesi extra UE, una, più ampia per le importazioni (-1,8%) rispetto alle esportazioni (-0,9%).La flessione congiunturale dell’export riguarda l’energia (-12,8%) e i beni di consumo non durevoli (-4,4%). I beni di consumo durevoli (+2,4%), i beni intermedi (+1,3%) e i beni strumentali (+1,1%) registrano invece un aumento. Dal lato dell’import, si rilevano cali congiunturali per i beni strumentali (-4,9%), i beni di consumo non durevoli (-3,5%) e i beni intermedi (-1,3%), mentre sono in aumento gli acquisti di beni di consumo durevoli (+1,1%) ed energia (+0,9%).Nell'ultimo trimestre mobile (ottobre-dicembre 2019), la dinamica congiunturale delle esportazioni verso i paesi extra Ue risulta positiva (+1,8%) ed è trainata dal marcato aumento dei beni strumentali (+7,2%) mentre i restanti raggruppamenti principali di industrie sono in diminuzione. Nello stesso periodo, per le importazioni, si rileva un ampio calo congiunturale (-4,4%), imputabile principalmente a energia (-8,2%), beni strumentali (-4,2%) e beni intermedi (-4,0%). Gli acquisti di beni di consumo durevoli sono invece in aumento (+4,1%).A dicembre, le esportazioni sono in marcato aumento su base annua (+5,2%). L’aumento è rilevante per i beni di consumo non durevoli (+10,5%) e beni intermedi (+7,1%). Diversamente, le importazioni registrano un’ampia flessione tendenziale (-5,9%) cui contribuiscono quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie e, in particolare, l’energia (-13,9%).rispetto a +4.105 milioni di dicembre 2018. Cresce l’avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +69.169 milioni per il 2018 a +75.575 milioni per il 2019).Sempre a dicembre l’export verso Giappone (+22,2%), Cina (+21,3%), Svizzera (+19,3%) e Turchia (+18,2%) è in forte aumento su base annua. In diminuzione, le vendite di beni verso Stati Uniti (-7,7%), India (-4,5%) e paesi OPEC (-3,7%).Gli acquisti da Russia (-26,5%), paesi MERCOSUR (-23,6%), paesi OPEC (-20,6%), Stati Uniti (-10,5%) e Cina (-7,6%) registrano flessioni tendenziali molto più ampie della media delle importazioni dai paesi extra Ue. In aumento gli acquisti da Turchia (+16,1%) e paesi ASEAN (+5%).