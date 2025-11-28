Milano 12:00
Bilancia commerciale extra UE Italia in ottobre

Bilancia commerciale extra UE Italia in ottobre
Italia, Bilancia commerciale extra UE in ottobre pari a 5,32 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 2,9 Mld Euro.
