Ricerca sul cancro, Reale Group sostiene 7? edizione di "Just the woman I am"

(Teleborsa) - Torna l'appuntamento con l'ormai tradizionale corsa in rosa. Nell'ambito della sponsorizzazione di CUS Torino,evento di sport, cultura e solidarietà a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. L'evento, organizzato dall'e dal, si terràObiettivo di questa corsa/camminata podistica non competitiva di 6 km è quelloA questo scopo, per l'edizione 2020, nelle giornate del 6 e 7 marzo, sarà, inoltre, allestito sempre in Piazza San Carlo il"Abbiamo deciso di sostenere la settima edizione di Just The Woman I Am perché riconosciamo la funzione sociale e educativa dello sport quale strumento utile per sviluppare il benessere psico-fisico dell'individuo – ha dichiarato–. Reale Group infatti non si limita alla semplice offerta di soluzioni assicurative, ma investe anche nella prevenzione dei rischi legati alla salute. Un approccio quasi controcorrente, ma lavoriamo così perché siamo fortemente convinti che la prima forma di assicurazione sia la prevenzione".Per effettuare l'Reale Group ha messo a disposizione a Torino la, di Corso Matteotti 10 bis/G, edi Corso Giulio Cesare 268.