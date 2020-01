Il comparto tecnologico a Milano si è mosso verso il basso (-1,80%), scambi al ribasso per Eems

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

small-cap

Eems

Piteco

Esprinet

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha chiuso la giornata a quota 97.926, perdendo -1.797 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 613, dopo un avvio di sessione a 618.Tra le azioni più importanti del comparto tecnologia di Milano, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,67%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,54%.Tra ledi Milano, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,33%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -4,58%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,23%.