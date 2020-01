Unicredit banca capofila nel finanziamento a Cris Conf per marchio Pinko

UniCredit

(Teleborsa) -finalizzato alla riqualificazione delle fonti finanziarie ed a sostenere i piani di investimento e la, nato alla fine degli anni ’80 da un’idea di Pietro Negra, attuale Presidente e AD dell’azienda, e di sua moglie Cristina Rubini.Il finanziamento stipulato nei giorni scorsi, in qualità di Global Coordinator e Banca agente, con il coinvolgimento diPINKO è un fashion brand italiano indipendente con un posizionamento entry to luxury. La rete distributiva di PINKO conta, per lo più diretti, epremium in tutto il mondo. Il Brand, presente nei più prestigiosi department stores internazionali e nelle principali vie del lusso, ha conseguitonel 2019 e"Si tratta di un’operazione strategica che ci rende orgogliosi per il risultato conseguito e per la fiducia accordataci da parte di Istituzioni finanziarie di primo livello",, Group CFO di PINKO.“Abbiamo condotto con entusiasmo come banca capofila questa operazione che risponde appieno alla nostra logica di sostegno al territorio", commenta, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ricordando che Pinko è "una realtà imprenditoriale esemplare" ed "ambasciatore della moda made in Italy nel mondo", ma è anche molto "attento all’innovazione e ai temi green" e quindi " in linea con gli elementi chiave del nostro modello operativo e del nostro piano industriale, Team 23”.Le banche sono state assistite dallocon un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dalla managing counsel Dina Collepardi e dall’associate Rosalba Pizzicato.