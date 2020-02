Embraco, vertice al Mise: "Verso lo sblocco degli stipendi dei lavoratori"

(Teleborsa) -per il. Sono questi i due principali obiettivi emersi al termine delsulla situazione dello stabilimento di Riva di ChieriA presiederlo: al tavolo sono intervenuti la Regione Piemonte, il Comune di Chieri, i rappresentanti di Ventures e di Whirlpool Latin-America, Invitalia e i sindacati.In apertura dell'incontro hanno preso la parola i- sul cui attivo coinvolgimento al tavolo si era impegnato il Mise nel precedente incontro - che hanno illustrato i punti alla base di unI punti su cui le parti stanno discutendo, e che sono stati già al centro di incontri tecnici, prevedonoÈ stato inoltre comunicato che è in corso l'affidamento di un mandato ad un advisor internazionale perdi Riva di Chieri.A supportare il nuovo percorso di reindustrializzazione svolgerà un ruolo decisivo anche, che è stata incaricata dal Mise di procedere, in sinergia con l'advisor, l'azienda e Whirlpool, ad un'analisi dettagliata su possibili nuovi investitori e sulla definizione di un piano di rilancio sostenibile per il sito, per il quale si potrà verificare la possibilità di utilizzare anche strumenti agevolativi. L'azienda"In questi mesi abbiamo portato avanti interlocuzioni serie tra le parti - ha dichiarato il Sottosegretario Alessandra Todde - Il confronto con tutti gli attori al tavolo, per costruire insieme il percorso di rilancio della Ex Embraco, è stato quotidiano ed è chiaro che la responsabilità della riuscita di questa operazione sarà collettiva".ri. Ci aspettiamo massima collaborazione, serve serenità per raggiungere il risultato"