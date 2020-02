OneWeb decolla: la prossima serie di satelliti è pronta per il lancio

(Teleborsa) - Fornire un accesso a internet ad alta velocità e conveniente ovunque e per tutti, entro il 2021. Questo l'che è stata costituita nel 2016 per progettare e produrre i satelliti per lache sarà effettuato dalla, giovedì 6 febbraio alle 21:42 e venerdì 7 febbraio alle 02:42 (ora locale). Dalla Società fanno sapere che i satelliti, arrivati con due spedizioni nelle scorse settimane, sono già stati testati e posizionati nel dispenser del"Questo lancio rappresenterà un enorme passo avanti per OneWeb, un passo avanti verso l'ambizione di migliorare la connettività globale. Questi 34 satelliti si uniranno in orbita ai sei attualmente in funzione. La nostra joint venture OneWeb Satellites produce due satelliti al giorno, una produzione in serie proprio come Airbus produce aeromobili", ha dichiaratoI satelliti, che sono fabbricati a 1/50 del costo di un veicolo spaziale tradizionale, sono tutti dotati di propulsori al plasma che consentono loro di raggiungere la corretta posizione in orbita terrestre bassa a 1.200 km di altitudine."Guardare la prima serie di satelliti di nostra fabbricazione lanciati con il Soyuz sarà la realizzazione di un viaggio di quattro anni ed è solo l'inizio. Il nostro centro continua a crescere e velocizzare la produzione per consegnare le prossime serie di satelliti" ha commentatoDopo questo primo lancio da Baikonur,