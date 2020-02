Coronavirus, Speranza: "Grande cautela ma niente allarmismo"

(Teleborsa) - A livello internazionale si innalza il livello di allerta per lIn Italia unnel reparto di malattie infettive come caso sospetto e si attende entro domani mattina il responso sul test effettuato dal laboratorio di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Siena.. Nelle ultime ore – fa sapere la Direzione Sanitaria dell'Istituto – hanno infatti avuto un "un'insufficienza respiratoria" che ha reso necessario "un supporto in terapia intensiva"."È una situazione seria, che non può essere sottovalutata e va monitorata con la massima attenzione" ha affermato ilparlando del grado di diffusione del Coronavirus nel suo intervento alla trasmissione "Di martedì" su La7. Un invito, quello del Ministro, a una. "Si tratta – spiega Speranza – di un virus meno letale della Sars, ma molto veloce nel diffondersi. Ma diciamo la verita: si sta diffondendo in maniera significativa per il momento in Cina, il cordone sanitario che lo stesso governo cinese ha costruito sembra funzionare.Segnali di ottimismo arrivano anche dall"Attualmente, siamo nella fase in cui è un'epidemia con diversi focolai e cercheremo di porre fine alla trasmissione in ognuno di questi focolaio", ha spiegatoPer quanto riguarda il nostro Paese al momentoUna considerazione supportata dai dati. Ad oggi sonoperché risultati negativi del test per la ricerca del Coronavirus. Presso l'Istituto rimangono, ora,A questi si aggiungono leal momento non presentano alcun sintomo e sono tutte in buone condizioni generali ma rimangono in osservazione.Uno scenario nel qualesottolineando che "la Cina è un partner importante per l'Italia e dobbiamo aiutarla a contenere questo virus investendo sempre più nella ricerca. Siamo tra i pochi Paesi, insieme agli Stati Uniti ad aver alzato di molto l'asticella. Di fronte al diritto alla salute, tutto il resto viene in secondo piano". Speranza ha inoltre ricordato che "ad oggi