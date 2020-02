Fondazione Vodafone HACK: l'11 febbraio parte maratona per miglior progetto Digital Health

(Teleborsa) -, unache si pone come primo obiettivoe l’accessibilità in ambito salute. Presso il Vodafone Village, i partecipanti dovranno mettersi in gioco e ideare unaltamente innovativo, scalabile e tecnologico.Fondazione Vodafone Hack ècon competenze in almeno uno dei seguenti campi: UX-UI (UX designer, UI designer, visual designer, front end developer), Digital Marketing e Media (marketing specialist, brand designer), Sviluppatori e Project management. Perc'è tempoI partecipanti saranno accolti dall'intervento di(Co-Founder e CEO Talent Garden) che darà il via ai lavori. Alla fine della giornata verranno premiati i tre progetti più meritevoli secondo i seguenti parametri: innovazione, scalabilità, sostenibilità e contenuto tecnologico. In palio per i vincitori 5 laptop DELL Inspiron 5593.Fondazione Vodafone Italia nasce nel 2002 a conferma dell’impegno di Vodafone per il Paese. Erogati sinora 100 milioni di euro ad oltre 455 progetti. Una presenza molto capillare di sostegno al territorio con il 41% dei fondi destinati a progetti nel Nord Italia, il 26% al Centro, il 22% al Sud ed il 11% ad Associazioni presenti su più sedi a livello nazionale