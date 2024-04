Fondazione CRT, Fabrizio Palenzona si è dimesso da presidente

Unicredit

(Teleborsa) -ha rassegnato le, importante fondazione di origine bancaria azionista di, dopo solo un anno alla guida dell'ente torinese."È con grande rammarico che rassegno le mie dimissioni dalla carica di Presidente della Fondazione CRT: quanto accaduto negli ultimi giorni, e riportato anche dalla stampa,", ha scritto Palenzona in una lettera indirizzata alla fondazione, secondo quanto riporta Reuters.Ieri sera il CdA di Fondazione CRT aveva nominato , già vicesegretario generale, segretario generale ad interim, dopo l'uscita del segretario generaleL'uscita di Varese trae origine dalla scelta del segretario generale di comunicare al ministero dell'Economia e delle Finanze - cui spetta la vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria - l'esistenza di un. L'accordo avrebbe avuto per scopo orientare le nomine all'interno dell'organo di 22 membri che è espressione delle varie anime territoriali e istituzionali della fondazione. Quattro membri del CdA non avrebbero però gradito la decisione di Varese di rivolgersi al MEF senza prima consultare il board. Da qui la mozione contro il segretario che, preso atto della sfiducia, ha fatto un passo indietro.