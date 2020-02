Snam acquista azioni proprie

Snam

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 16 dicembre in merito all'avvio dello share buy-back autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 2 aprile 2019,, tra il 29 e il 4 febbraio, complessivamenteal prezzo medio unitario di 4,8548 euro, per un controvalore complessivo di 8.123.757,84 euro.Dall'inizio dello share buy-back, Snam ha acquistato 18.308.063 azioni proprie (pari allo 0,54% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 85.882.841,05 euro.A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 4 febbraio 2020 la società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale detiene 112.308.063 azioni proprie, pari al 3,31% del proprio capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, si muove al rialzo, che si attesta a 5,024 euro, con un aumento dell'1,64%.