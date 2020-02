Confcommercio: no a salario mimino per legge

(Teleborsa) -ed è dato dallesottoscritte da quelle organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali che dal dopoguerra rappresentano imprese e lavoratori e hanno sempre trovato equilibri per dareLo ha detto, Vicepresidente di Confcommercio e presidente della Commissione lavoro, commentando le parole del ministro del Lavoro,, sul salario minimo ().Si legge in una nota ufficiale: “Le parti sociali - continua Prampolini - hanno creato anche importanti sistemi diche in questi anni stanno spesso compensando gli arretramenti dei servizi pubblici soprattutto in tema di sanità. Il salario minimo unico per legge stravolgerebbe gli equilibri negoziali dei diversi settori economici e rappresenterebbe un pericoloso ritorno al passato attraverso forme di“Il paradosso - spiega ancora - è che si insiste sulla previsione di unin presenza di oltreBisognerebbe piuttostoe di un sostegno alla contrattazione collettiva dei soggetti veramente rappresentativi dei diversi comparti economici attraverso disposizioni chiare agli organi ispettivi per il rispetto dei requisiti del