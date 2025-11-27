Black Friday 2025: +20% di spesa e consumatori sempre più digitali

(Teleborsa) -: circae del 145% rispetto al 2018. Il digitale continua a imporsi come il, ma la tendenza sembra quella diInsomma, un mercato sempre più ibrido e multicanale.Il Black Friday (inteso in senso lato, cioè esteso alla Black Week e alle connesse occasioni di consumo) viene sfruttato per fare ancheL’sottolinea come, sulla base delle evidenze desunte dalle vendite degli anni passati, una quota di acquisti di regali può essere considerata aggiuntiva (10-15%) e non di pura sostituzione: un altro modo per dire che unil mese più importante dell’anno per i consumi delle famiglie. D’altra parte, è altrettanto opportuno sottolineare che, nel corso del tempo, il peso delle vendite al dettaglio di dicembre è moderatamente diminuito a favore di novembre, proprio per le occasioni offerte dal Black Friday.L’utilizzo crescente del(vale anche per il periodo natalizio) pone il problema dellaL'Europa ha ricevuto circacon transazioni fraudolente cinque volte superiori rispetto ai mesi normali (valutazioni della società Qonto). Dalla recente indagineElettronica, abbigliamento, giocattoli e prodotti per la cura della persona sono gli acquisti ormai di tendenza. Nonostante il clima di incertezza, gli italiani manifestano un interesse sempre crescente nel fare acquisti e nel valorizzare al massimo le promozioni offerte dall’appuntamento annuale del Black Friday che va, ormai, assumendoavendo già fatto gli opportuni confronti, sia per quanto riguarda il prezzo che le caratteristiche del prodotto, attraverso le ricerche online e i nuovi strumenti digitali.