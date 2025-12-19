Nextalia, Confcommercio entra nel capitale. Enpam, Doris e Gavio salgono al 3%

(Teleborsa) -, piattaforma indipendente di riferimento nei private market in Italia,nella compagine sociale tramite un aumento di capitale riservato. A seguito dell'operazione, Lino Enrico Stoppani, Vice Presidente Vicario di Confcommercio, entrerà nel Consiglio di Amministrazione della società in rappresentanza del nuovo azionista. In questo contesto, Fondazione ENPAM, la famiglia Doris (tramite il proprio family office Finprog Italia) e la famiglia Gavio (tramite il proprio family office Aurelia) hanno incrementato la propria partecipazione al 3% ciascuno.Parallelamente, la società ha completato, in meno di 10 mesi dall'avvio della commercializzazione, il(NFC), dedicato a investimenti in PMI italiane ad alto potenziale di sviluppo. Il fondo ha raggiunto la soglia massima di raccolta pari a 500 milioni di euro, conseguendo l'hard cap stabilito al lancio. NFC investirà principalmente in operazioni di maggioranza e in strumenti di capitale flessibili. Con questo quinto fondo, Nextalia supera la soglia dei 2 miliardi di euro di masse gestite.Su questo percorso si innesta l', sostenuto dagli ottimi risultati raggiunti dal primo fondo, ormai investito per oltre il 90%, elemento che ha ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori nella strategia di Nextalia e nella capacità del team di creare valore industriale. NPE II ha una dimensione target di 1,2 miliardi di euro e un hard cap di 1,5 miliardi di euro, in linea con la capacità effettiva della strategia di generare e realizzare investimenti nel corso del periodo di deployment. Il fondo investirà prevalentemente in operazioni di maggioranza, con un focus sulle eccellenze imprenditoriali italiane e sullo sviluppo di piattaforme industriali orientate alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo."Il rafforzamento della governance attraverso l'ingresso di Confcommercio e l'aumento di partecipazione di alcuni nostri soci rappresentano un passo importante nella traiettoria di crescita della piattaforma e confermano la nostra vocazione a operare come fondo di sistema - ha detto l'- Il final closing di Nextalia Flexible Capital all'hard cap, raggiunto in un contesto sfidante, testimonia la solidità della nostra proposta d'investimento e la fiducia degli investitori nelle nostre capacità gestionali. L'avvio della raccolta di Nextalia Private Equity II, il nostro nuovo fondo flagship, completa un anno di sviluppo particolarmente significativo e dimostra come il nostro modello, unico nel panorama italiano, rappresenti una risposta concreta alle esigenze di crescita del tessuto imprenditoriale del Paese. Siamo grati ai nostri azionisti e ai nostri investitori per il loro costante sostegno: continueremo a mettere a disposizione capitali, competenze e un approccio manageriale orientato alla creazione di valore sostenibile per le imprese italiane".