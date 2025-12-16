Il Ministero della Giustizia approva l’aggiornamento del Codice Etico di Confcommercio

(Teleborsa) - Ilha approvato la nuova versione, aggiornata con le ultime novità legislative, del, redatto ai sensi del. Il Codice - già approvato dal Ministero negli anni 2003, 2009, 2016 e 2022 - è stato rivisto conche hanno portato all’inserimento di nuove fattispecie nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.Tra i nuovi reati per i quali è prevista lavi sono: delitti contro il patrimonio culturale, reati informatici, delitto di frode nelle pubbliche forniture e reato di frode in agricoltura, reati di peculato, ulteriori reati tributari e i c.d. reati di contrabbando, reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, delitti contro gli animali, ulteriori reati societari con particolare riferimento alle operazioni transfrontaliere di fusione, trasformazione e scissione. La revisione ha, inoltre, comportato l’inserimento delle nuove Sezioni dedicate a "", "", e"; nonché la integrale modifica della disciplina in materia di whistleblowing.Con questo documento,- considerato dala prevenire la commissione dei reati - per la predisposizione dei propri modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.