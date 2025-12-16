Il Ministero della Giustizia approva l’aggiornamento del Codice Etico di Confcommercio

(Teleborsa) - Il Ministero della Giustizia
ha approvato la nuova versione, aggiornata con le ultime novità legislative, del Codice Etico di Confcommercio
, redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti
. Il Codice - già approvato dal Ministero negli anni 2003, 2009, 2016 e 2022 - è stato rivisto con particolare attenzione alle recenti sentenze di legittimità e sulla base degli interventi legislativi
che hanno portato all’inserimento di nuove fattispecie nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.
Tra i nuovi reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti
vi sono: delitti contro il patrimonio culturale, reati informatici, delitto di frode nelle pubbliche forniture e reato di frode in agricoltura, reati di peculato, ulteriori reati tributari e i c.d. reati di contrabbando, reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, delitti contro gli animali, ulteriori reati societari con particolare riferimento alle operazioni transfrontaliere di fusione, trasformazione e scissione. La revisione ha, inoltre, comportato l’inserimento delle nuove Sezioni dedicate a "Crisi d’Impresa e dell’insolvenza
", "Il Modello 231 e i rischi associativi e di infiltrazione mafiosa
", e "I fattori ESG, le dichiarazioni non finanziarie e il rating di legalità
"; nonché la integrale modifica della disciplina in materia di whistleblowing.
Con questo documento, la Confederazione intende offrire alle imprese associate uno strumento di supporto
- considerato dal Ministero della Giustizia "idoneo"
a prevenire la commissione dei reati - per la predisposizione dei propri modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.