Enel, ricavi 2019 in forte crescita e EBITDA ordinario "sopra target"

Enel

(Teleborsa) -annuncia i risultati preliminari del 2019, che evidenziano, rispetto ai 75,7 miliardi di euro realizzati nel 2018. Un risultato che fa perno sul buon andamento del settore, in particolare in America Latina, e suin Italia.L’registra unaa 17,9 miliardi di euro, in crescita del 10,5% rispetto ai 16,2 miliardi di eurodel 2018. L’, che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari adi euro (16,3 miliardi di euro nel 2018,).L'AD di Enel,ha sottolineando che l'EBITDA ordinario risulta. "In linea con l’obiettivo didel Gruppo- ha aggiunto - continuiamo a rafforzare lacon oltre 3 GW di capacità costruita nell’anno in tutto il mondo, battendo nuovamente il nostro stesso record dell’anno precedente"."L’eccellente performance registrata nel 2019 rappresenta dunque un ulteriore, ponendoci in posizione privilegiata per il conseguimento dei target del Piano Strategico 2020-2022 nonché deglidelle Nazioni Unite su cui siamo impegnati", ha concluso.L’di Enel al 31 dicembre fine 2019 era pari a, in aumento del 10% rispetto ai 41,1 miliardi di euro rilevati a fine dicembre 2018, per effetto degli investimenti realizzati, dei pagamenti di dividendi e di operazioni di natura straordinaria.Nel corso del 2019, il Gruppo Enel ha(250,3 TWh nel 2018), ha(484,44 TWh nel 2018) ed ha(295,4 TWh nel 2018).