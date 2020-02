Mediobanca, Nagel: "Dati al di là delle aspettative. Secondo semestre in linea"

Mediobanca

Mediolanum

(Teleborsa) - Il numero uno di, ha commentato i, definendolied anticipa che l'andamento di margini e commissioni delFacendo un cenno alle numerose "incertezze" di carattere globale, Nagel ha affermato che in uno scenario, caratterizzato da un mercato azionario tonico, uno spread favorevole e un governo stabile,L'Ad ha espressorispetto allesu un possibiledi Piazzetta Cuccia, in seguito all' ingresso di Delfin . "Mediobanca può generare valore nella misura in cui ha unae una struttura diche sonoa quelle di altri s", ha sottolineato Nagel, dicendosi convinto che Delfin sia perfettamente consapevole di questo.