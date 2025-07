Mediobanca, i Gavio vendono azioni per oltre 16 milioni di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Gavio, ha venduto 650 mila azioniil 2 luglio 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 18,6998 euro, per un controvalore di circa 12,2 milioni di euro.Inoltre,ha venduto in prima persona 207.057 azioni Mediobanca, sempre nella seduta di ieri. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 18,7087 euro, per un controvalore di circa 3,9 milioni di euro.Aurelia e Beniamino Gavio fanno parte dell'aMediobanca. Secondo l'ultimo aggiornamento al 20 giugno 2025, Aurelia partecipava al patto con 2.575.000 azioni, Beniamino Gavio con 2.220.784 azioni e Marcello Gavio con 332.000.