Mediolanum esce da Mediobanca: ceduta l'intera partecipazione del 3,5%

Banca Mediolanum

Mediobanca

(Teleborsa) -, per conto proprio e di, ha annunciato il perfezionamento della vendita diazioni ordinarie di, corrispondenti a circa il 3,5% del capitale sociale di Mediobanca, a un prezzo pari aPer effetto del collocamento, Mediolanum ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in Piazzetta Cuccia. Il collocamento è stato effettuato attraverso un processo dipresso investitori istituzionali. Il controvalore lordo è diLa(trade date) del collocamento sarà l’1 luglio 2025 e il regolamento è previsto per il 3 luglio 2025. Morgan Stanley ha agito come Sole Bookrunner per il Collocamento."Il Gruppo Mediolanum ha eseguito questa operazione in coerenza con ladella partecipazione e in linea con il proprio percorso diche da sempre privilegia solidità ed efficienza patrimoniale", ha spiegato Mediolanum in una nota.