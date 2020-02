Unicredit vola in Borsa dopo i conti 2019

Unicredit

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,44%.A fare da assist alle azioni Unicredit sono i conti del 2019 annunciati dalla big di Piazza Gae Aulenti prima dell'avvio del mercato. Il titolo inizialmente non riusciva a fare prezzo, ma dopo i primi scambi ha avviato le contrattazioni in forte rialzo.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 13,52 Euro. Primo supporto individuato a 13,33. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13,71.