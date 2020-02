Cgia, come evitare a Italia multa UE per "ritardo pagamenti" a fornitori?

(Teleborsa) -dalla Corte di Giustizia europea per idella Pubblica Amministrazione, accertando che gli Enti dello Stato e locali pagano i fornitori oltre i 30-60 giorni previsti dalla normativa europea (direttiva 2011/7/Ue). Ma quanto costerà all'Italia questa condanna? E come si potrebbe evitare questa multa?Secondo la, il nostro Paese potrebbe esser chiamato a, un importo analogo a quello pagato sinora per le quote latte. Tutto questo, comunque, potrà esserese lo Stato italianoa questa cattiva abitudine."Sebbene la situazione negli ultimi anni sia migliorata, in particolar modo a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica - commenta la Cgia - i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con la P.A. costituiscono ancora adesso un malcostume molto diffuso nel nostro Paese. Pertanto, non sarà per nulla scontato sottrarsi a una sanzione economica da parte dell'Europa".Secondo le stime dellvi sarebbero(Relazione annuale 2018 presentata il 31 maggio 2019)(circa 26 miliardi) sarebbero dovuti aLa cosa più assurda di tutta questa vicenda è cheesattamente il debito commerciale della nostra P.A., nonostante le imprese che lavorano per quest’ultima abbiano da parecchi anni l’obbligo di emettere la fattura elettronica.: una volta emessa, la fattura elettronica transita nelladel Ministero dell’Economia e delle Finanze che la smista all'Ente o alla struttura pubblica a cui è indirizzata e questa, a sua volta, verifica se il pagamento è certo, liquido ed esigibile ed effettua il pagamento nell'ambito della stessa piattaforma.sebbene questa prassi sia partita gradualmente dal luglio del 2017, lo Stato non conosce ancora adesso a quanto ammonta complessivamente il debito poiché una buona parte dei committenti pubblici, in particolar modo gli enti periferici, effettuano i pagamenti senza transitare per la piattaforma e con scadenze ben oltre quelle stabilite dalla legge.Le principali cause che hanno dato origine a questatipicamente italiana sono lada parte del committente pubblico, i, l’incapacità di molte amministrazioni die leche allungano la liquidazione delle fatture. A queste vanno aggiunte almeno altre due ragioni: la richiesta, spesso avanzata dalla PA nei confronti degli esecutori delle opere, dio l’invio delle fatture e lain fase di stipula del contratto diai limiti previsti per legge senza l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo.Ilè primo nella sfortunata classifica dei peggiori debitori:(365 giorni). Seguonicon 169 giorni, ilcon 146, lacon 83,con 72 e ilcon 63. Situazioni che saranno estremamente difficili da azzerare in tempi ragionevolmente brevi. Guardando ai settori,sono quelli in cui i ritardi sono più ampi, in quanto irispetto ai tempi massimi previsti dalla legge sono"La nostra PA – dichiara il segretario della CGIA Renato Mason – in particolar modo nel Mezzogiorno continua a pagare con ritardi del tutto ingiustificati. Questa situazione, associandosi al perdurare della contrazione degli impieghi bancari nei confronti delle aziende, ha peggiorato la tenuta finanziaria di moltissime piccole realtà produttive che tradizionalmente sono sottocapitalizzate e a corto di liquidità".