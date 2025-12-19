UE, via libera del Consiglio a posizione negoziale su euro digitale e accesso al contante

(Teleborsa) - Ilhasulle principali proposte volte a rafforzare l'euro, consentendo l'introduzione di une chiarendo meglio ilLe proposte riguardanoche definiscono il quadro giuridico per la potenziale emissione di un euro digitale e un regolamento volto a salvaguardare il ruolo del contante nell'UE, garantendone un'ampia accettazione e disponibilità."L'euro digitale rappresenta un passo importante verso un sistema di pagamento europeo più solido e competitivo e può contribuire all'autonomia strategica e alla sicurezza economica dell'Europa, nonché a rafforzare il ruolo internazionale dell'euro", ha commentato(che ha la presidenza di turno).Grazie a questa posizione concordata, il Consigliosull'euro digitale e sul corso legale del denaro contante.L'euro digitalee sarebbe a disposizione del pubblico e delle imprese per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e ovunque nell'area euro. In quanto strumento autenticamente pubblico, sostenuto direttamente dalla Banca Centrale Europea (BCE), contribuirebbe a preservare la moneta della banca centrale come principale ancora di un sistema di pagamenti ben funzionante.Secondo la proposta, l'euro digitale: sarebbee quindi utilizzabile anche senza una connessione Internet; consentirebbe pagamenti e trasferimenti di denaro con un elevato livello di privacy; coesisterebbe accanto a mezzi di pagamento privati ??nazionali e internazionali, come carte o applicazioni gestite da fornitori privati.Una volta che la proposta di definire il quadro giuridico sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, spetterà in ultima analisi alla BCE decidere se emettere l'euro digitale. La BCE ha recentemente indicato che l'euro digitaleNella posizione concordata oggi, il Consiglio ha chiarito una serie di elementi importanti riguardanti la progettazione dell'euro digitale. Per evitare che l'euro digitale venga utilizzato come riserva di valore e che ciò abbia un impatto sulla stabilità finanziaria, il testo prevede. I limiti saranno stabiliti dalla BCE, ma dovranno rispettare un massimale complessivo concordato dal Consiglio, che sarà rivisto almeno ogni due anni., come l'apertura e la chiusura di conti, l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale dal proprio conto o portafoglio digitale, o il finanziamento e il prelievo di fondi dai propri conti o portafogli digitali in euro con denaro proveniente da altri conti di deposito presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento. Tuttavia, alcuni servizi a valore aggiunto potrebbero essere soggetti a commissioni.Il testo definisce inoltre un quadro normativo perdi dispositivi mobili, al fine di garantire un accesso equo.Inoltre, il testo definisce il quadro normativo per ladi pagamento. Durante un, le commissioni di interscambio e per i servizi agli esercenti saranno limitate a un livello basato sulle commissioni per mezzi di pagamento comparabili. Dopo il periodo transitorio, i massimali tariffari saranno stabiliti in base ai costi effettivi associati all'euro digitale.Ai sensi dell'attuale legislazione dell'UE, ilnell'area dell'euro. Ciò significa che il contante fisico in euro deve essere generalmente disponibile e accettato per pagare servizi e beni e per saldare debiti, fatte salve eccezioni ben definite e monitorate. La proposta su cui il Consiglio ha ora raggiunto la sua posizione mira a chiarire queste regole, inclusa la loro interazione con l'euro digitale, per garantire la coerenza tra le due forme di denaro pubblico. Le principali disposizioni della proposta mirano a: salvaguardare l'accettazione del contante come metodo di pagamento in tutta l'area dell'euro; garantire che i cittadini abbiano accesso al contante e siano liberi di scegliere il loro metodo di pagamento preferitoNella sua posizione, il Consiglio esprime la sua, in particolare per i pagamenti di beni o servizi acquistati a distanza, anche online, e presso punti vendita non presidiati. Le imprese possono tuttavia continuare a indicare una preferenza per le carte o per le forme di pagamento digitali.Il mandato negoziale del Consiglio impone agli Stati membri dell'UE disu tutto il loro territorio sulla base di indicatori comuni e nazionali, adottando misure correttive ove necessario. Infine, gli Stati membri sono tenuti a istituire un piano o misure di resilienza del contante per situazioni di interruzioni diffuse e gravi della continuità dei mezzi di pagamento elettronici.