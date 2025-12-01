Bancomat, progetto pilota con Visa per l’estensione di Bancomat Pay

Visa

(Teleborsa) -ha avviato un progetto pilota conper l’estensione dell’operatività del, attraverso la rete di accettazione globale di Visa. "Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dell’ecosistema dei pagamenti italiano, combinando la solidità dell’infrastruttura domestica di Bancomat con la portata internazionale e le capacità tecnologiche di Visa", si legge in una nota.Laconsentirà agli utenti del servizio Bancomat Pay, presente all’interno del wallet Bancomat, di effettuare pagamenti sicuri e in modalità contactless, anche all’estero. Ildella soluzione è previsto per l’inizio del 2026.in Italia continuano a crescere rapidamente. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2024 per la prima volta i pagamenti digitali hanno superato il contante in termini di valore transato, con un incremento del 8,5% su base annua."Lacon Visa si inserisce in questo scenario dinamico, con l’obiettivo di ampliare le possibilità operative per banche e utenti e di rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama dei pagamenti digitali", prosegue la nota."Il progetto avviato con Visa segna un passaggio importante nel percorso di evoluzione dei prodotti BANCOMAT, con l’obiettivo di offrire alle banche e agli utenti servizi sempre più digitali e utilizzabili anche fuori dai confini nazionali – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Bancomat –. Questa collaborazione ci consentirà di valorizzare le infrastrutture BANCOMAT, basate in Italia, tramite la tecnologia e la rete di accettazione globale di Visa per abilitare nuove funzionalità e ampliare l’esperienza d’uso dei clienti. Il modello ci permette di mantenere un forte presidio locale, beneficiando al tempo stesso delle capacità di accettazione internazionale di un player globale. Siamo certi che questa partnership porterà maggior valore alle banche italiane e ai loro clienti"."Il lancio del progetto pilota Bancomat Pay rappresenta un passo avanti significativo nell’innovazione dei pagamenti mobili in Italia – ha commentato, Country Manager di Visa in Italia –. In Visa sfruttiamo le nostre capacità tecnologiche per supportare i nostri partner. Questo progetto dimostra il nostro impegno a sostenere l’evoluzione dell’ecosistema dei pagamenti italiani e a offrire agli utenti soluzioni di pagamento semplici, sicure e universalmente accettate".Ilsarà basato su, la nuova soluzione di Visa per i wallet, che garantisce sicurezza e scalabilità, sfruttando le avanzate funzionalità di tokenizzazione di Visa. Il pilota testerà le principali funzionalità della versione estesa di BANCOMAT Pay, tra cui: esperienze contactless senza interruzioni; espansione della rete di accettazione presso esercenti nazionali e internazionali; integrazione con app e servizi bancari italiani.