Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano (-2,31%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

Ftse SmallCap

Eems

TAS

It Way

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 99.899,8 con una perdita di 2.400,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 648, dopo una partenza a 655.Nel, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,2%.Tra le azioni del, a picco, che presenta un pessimo -2,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.