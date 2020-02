Coronavirus, al via sbarco da Diamond Princess. Gualtieri: "Possibile taglio stima PIL 2020"

(Teleborsa) - Mentre ieriil numero di persone guarite dal Coronavirus e dimesse dagli ospedali in Cina si è attestato a- superando per la prima quello dei nuovi casi accertati di- dopo 14 giorni di quarantena, intorno alle 3 ora italiana i passeggeri risultati negativi al coronavirus e che non manifestano sintomi influenzali hanno iniziato a lasciare la nave da crociera Diamond Princess ferma in Giappone, con oltre- È partito da Ciampino, poco dopo la mezzanotte, il volo per il Giappone con ache andrà a soccorrere gli italiani sulla Diamond Princess. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.A Hong Kong, intanto,o. E' il secondo decesso collegato all'epidemia da Covid-19 da quando è cominciata la crisi.General Motors e Fiat Chrysler hanno riaperto gli impianti o stanno cominciando a riavviare la produzione in Cina dopo la festività del Capodanno lunare prolungata, in via eccezionale, per l'epidemia di coronavirus. Fiat Chrysler, riporta la Cnbc, ha riattivato la fabbrica dimentre un secondo impianto riprenderà. Gmparte di un percorso di due settimane che interessa i suoi 15 impianti.Se il coronavirus avrà un impatto significativo, ilpotrebbe essereanche alla luce dell'andamento del quarto trimestre 2019. "Se l'impatto sarà limitato e noi riusciremo ad attuare le politiche di rilancio, lo. Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Robertoparlando delle stime sul Pil per l'anno in corso, ai microfoni di Circo Massimo.