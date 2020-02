(Teleborsa) -A mettere ilsu una delleci ha pensato il Ministro dell'economiache durante il programma “Carta Bianca” su Rai3 ha blindato quello che è considerato il provvedimento bandiera del M5s, sottolineando cheVa inveceha aggiunto il Titolare del Tesoro. ", ma quello che è anche importante evitare è l'evasione sull'Iva", ha sottolineato. "È possibile unama non faremo unae comunque l'imposta, invece, il giudizio su"ha dato una falsa soluzione e ora uno degli obiettivi del tavolo sulla riforma pensionistica sarà quello di evitare lo scalone che si verrà a determinare dopo che nel 2021 laha detto.Altro capitolo centrale dell'azione di Governo il contrasto allche in Italia è pari a, ha sottolineato il Ministro ricordando che proprio dal contrasto è arrivato per ridurre ilper i lavoratori dipendenti. Il Ministro è tornato poi a criticare lapromossa dalladi cui avrebbero beneficiato idifendendo invece il sistema di progressività delle imposte applicati in tutti i