Il MEF candida Roma per la sede dell'Autorità Doganale Europea

(Teleborsa) -ha presentato a Bruxelles la(EUCA).La candidatura, per la quale Giorgetti è stato affiancato dal Ministro dell’agricolturaa, dal sindaco di Roma, dal direttore di Adme dall’Ad di Filiera Italia, è stata formalmente presentata oggi presso la residenza dell’ambasciatore italiano in Belgio. A fare gli onori di casa dell’evento gli ambasciatori. Nei saluti iniziali anche un video del ministro degli esteriNell’affollata sala,, fra cui l’inviato speciale Ue, gli europarlamentari italiani di tutte le forze politiche, professionisti del settore ed esperti di dogane che seguono il dossier presso il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento europeo.La nuova Autorità, prevista dalla riforma doganale europea, avrà ille procedure etra le amministrazioni degli Stati membri. La proposta strategica italiana di candidare la città di Roma, simbolo in tutto il mondo per storia, cultura e arte e oggi espressione di una fortee una, si fonda sulle competenze maturate dall’, riconosciutaper digitalizzazione, integrazione dei dati, contrasto alle frodi e attuazione del Codice doganale dell’Unione."I dazi non sono più un tabù. È evidente che laimponendo anche all’Unione Europea di adeguare le proprie politiche e strumenti. A Bruxelles stiamo discutendo di anticipare già al 2026 l’introduzione del. Significa anche un aumento esponenziale dei carichi di lavoro, una sfida che richiede risposte tecnologiche e istituzionali: la nostra candidatura risponde a queste nuove esigenze”, ha spiegato Giorgetti, motivando la candidatura italiana."In un mondo sempre più complesso, segnato da, l’Europa ha bisogno di una politica doganale moderna e sicura: non si tratta solo di un tema tecnico, ma di unache incide sul futuro del mercato unico, sulla competitività delle imprese e sulla tutela dei cittadini", ha aggiunto"La sede dell’Euca troverebbe, l’Italia è infatti uno dei paesi fondatori dell’Unione europea e ha dato forte impulso alla nascita e allo sviluppo dell’unione doganale. Il Governo italiano supporta la candidatura e sarebbe orgoglioso di ospitare un’agenzia che è fondamentale per il buon funzionamento dell’Unione”, ha rimarcatosta vivendo una stagione di: la candidatura a sede dell’Autorità doganale europea rappresenta un riconoscimento della sua ritrovata centralità in Europa e della sua capacità di essere protagonista nelle grandi sfide dell’innovazione e della cooperazione internazionale", ha dichiarato il sindaco"Con la candidatura della città di Roma, il nostro Paese mette a disposizione della nuova Autorità doganale dell’Unione europea l’eccellenza maturata dall’Agenzia nell’analisi dei rischi e nel contrasto alle frodi. La nuova Autorità ci permetterà di proiettare verso il futuro l’Unione doganale con un ambizioso progetto di rinnovamento digitale, in grado di favorire il commercio internazionale lecito e la sicurezza degli scambi", ha detto, direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.