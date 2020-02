Confinvest spicca il volo con l'oro e le monete preziose

Confinvest

(Teleborsa) - grande giornata per, che lievita in modo prepotente sul Listino di Milano, con un guadagno del 19,11%. Il titolo dello specialista in preziosi è stato galvanizzato dall'impennata del prezzo dell'oro ai massimi da 8 anni attorno a 1.680 dollari l'oncia e dall'aumento delle quotazioni delle monete d'oro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +29,31%, rispetto a -3,85% del).Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6,137 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,397. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 6,877.