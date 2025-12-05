Confinvest, Assemblea degli azionisti approva AuCap per reverse take-over con Dierre

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Confinvest
, market dealer italiano specializzato nell’oro fisico da investimento e quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato gli aumenti di capitale funzionali alla reverse take-over
che prevede l’acquisizione del ramo d’azienda di Dierre
, attivo nel commercio e nella compravendita di metalli preziosi. L’operazione, già autorizzata a settembre, avrà un corrispettivo compreso tra 7 e 7,25 milioni di euro.
Il primo aumento
, inscindibile e riservato a Dierre, è pari a 1 milione di euro
tramite l’emissione di 544.959 nuove azioni a un prezzo di 1,835 euro ciascuna. Il secondo aumento, scindibile e rivolto agli azionisti, ammonta a un massimo di circa 2,5 milioni di euro
tramite l’emissione di 1.353.899 azioni con prezzo di emissione identico. Le sottoscrizioni
si chiuderanno il 29 gennaio 2026.
Gli azionisti Bolaffi
S.p.A. e Antonio Luigi Massardo
si sono impegnati a esercitare i propri diritti di opzione e a rilevare eventuali inoptati fino a 1,25 milioni di euro ciascuno, senza generare obblighi di OPA.
Le nuove azioni
saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, mentre la documentazione assembleare sarà resa disponibile sui siti della società e di Borsa