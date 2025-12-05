Confinvest, Assemblea degli azionisti approva AuCap per reverse take-over con Dierre

Confinvest

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, market dealer italiano specializzato nell’oro fisico da investimento e quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato gli aumenti di capitale funzionali allache prevede l’acquisizione del ramo d’azienda di, attivo nel commercio e nella compravendita di metalli preziosi. L’operazione, già autorizzata a settembre, avrà un corrispettivo compreso tra 7 e 7,25 milioni di euro.Il, inscindibile e riservato a Dierre, è pari atramite l’emissione di 544.959 nuove azioni a un prezzo di 1,835 euro ciascuna. Il secondo aumento, scindibile e rivolto agli azionisti, ammonta a un massimo di circatramite l’emissione di 1.353.899 azioni con prezzo di emissione identico. Lesi chiuderanno il 29 gennaio 2026.Gli azionistiS.p.A. esi sono impegnati a esercitare i propri diritti di opzione e a rilevare eventuali inoptati fino a 1,25 milioni di euro ciascuno, senza generare obblighi di OPA.Lesaranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, mentre la documentazione assembleare sarà resa disponibile sui siti della società e di Borsa