Confinvest, impegni irrevocabili da Bolaffi e Massardo sull’offerta in opzione fino a 2,5 milioni

Confinvest

(Teleborsa) -, market dealer di oro fisico da investimento e PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha fornito un aggiornamento in merito all’agli azionisti avente ad oggetto un massimo di 1.353.895 nuove azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari aLa società ha ricordato che, come già comunicato al mercato il 18 novembre 2025,hanno assuntonei confronti di Confinvest. In particolare, Bolaffi si è impegnata a esercitare i diritti di opzione di propria competenza e ad acquistare ed esercitare eventuali diritti non esercitati offerti sul mercato, fino a un controvalore massimo complessivo di, nel rispetto dei limiti che non comportino l’obbligo di promuovere un’OPA .Antonio Luigi Massardo si è a sua volta impegnato ad acquistare ed esercitareche dovessero essere offerti sul mercato dagli amministratori, fino a un controvalore massimo di 1,25 milioni di euro, sempre senza determinare l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto.