Milano 14:07
44.236 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:07
9.702 -0,51%
Francoforte 14:07
24.146 -0,35%

Confinvest, impegni irrevocabili da Bolaffi e Massardo sull’offerta in opzione fino a 2,5 milioni

Finanza
Confinvest, impegni irrevocabili da Bolaffi e Massardo sull’offerta in opzione fino a 2,5 milioni
(Teleborsa) - Confinvest, market dealer di oro fisico da investimento e PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha fornito un aggiornamento in merito all’offerta in opzione agli azionisti avente ad oggetto un massimo di 1.353.895 nuove azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 2.484.397,33 euro.

La società ha ricordato che, come già comunicato al mercato il 18 novembre 2025, Bolaffi e Antonio Luigi Massardo hanno assunto impegni irrevocabili nei confronti di Confinvest. In particolare, Bolaffi si è impegnata a esercitare i diritti di opzione di propria competenza e ad acquistare ed esercitare eventuali diritti non esercitati offerti sul mercato, fino a un controvalore massimo complessivo di 1,25 milioni di euro, nel rispetto dei limiti che non comportino l’obbligo di promuovere un’OPA .

Antonio Luigi Massardo si è a sua volta impegnato ad acquistare ed esercitare eventuali diritti di opzione non esercitati che dovessero essere offerti sul mercato dagli amministratori, fino a un controvalore massimo di 1,25 milioni di euro, sempre senza determinare l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto.
Condividi
```