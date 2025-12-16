Confinvest, impegni irrevocabili da Bolaffi e Massardo sull’offerta in opzione fino a 2,5 milioni

(Teleborsa) - Confinvest
, market dealer di oro fisico da investimento e PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha fornito un aggiornamento in merito all’offerta in opzione
agli azionisti avente ad oggetto un massimo di 1.353.895 nuove azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 2.484.397,33 euro
.
La società ha ricordato che, come già comunicato al mercato il 18 novembre 2025, Bolaffi
e Antonio Luigi Massardo
hanno assunto impegni irrevocabili
nei confronti di Confinvest. In particolare, Bolaffi si è impegnata a esercitare i diritti di opzione di propria competenza e ad acquistare ed esercitare eventuali diritti non esercitati offerti sul mercato, fino a un controvalore massimo complessivo di 1,25 milioni di euro
, nel rispetto dei limiti che non comportino l’obbligo di promuovere un’OPA .
Antonio Luigi Massardo si è a sua volta impegnato ad acquistare ed esercitare eventuali diritti di opzione non esercitati
che dovessero essere offerti sul mercato dagli amministratori, fino a un controvalore massimo di 1,25 milioni di euro, sempre senza determinare l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto.