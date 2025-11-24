NASA e Boeing modificano il contratto per Starliner: primo volo non prima di aprile 2026

Boeing

(Teleborsa) -hanno concordato una modifica al contrattoassegnato nel 2014 per le missioni con la capsulaverso la. L’accordo iniziale prevedeva fino a sei voli con equipaggio, ma dopo una valutazione approfondita le parti hanno stabilito di ridurre gli ordini definitivi a quattro missioni, mantenendo le restanti due come opzioni.Il prossimo volo,, sarà utilizzato da NASA per consegnare carico necessario alla ISS e per validare in orbita gli aggiornamenti implementati dopo ildello scorso anno. La missione sarà senza equipaggio e non partirà prima di aprile 2026, in attesa del completamento delle attività di test, certificazione e preparazione al volo.Una volta certificato il veicolo e conclusa con successo Starliner-1, la capsula potrà effettuare fino a tre rotazioni di equipaggio verso la stazione."NASA e Boeing stanno continuando a testare rigorosamente il sistema di propulsione di Starliner in vista di due potenziali voli l’anno prossimo", ha dichiarato, responsabile del Commercial Crew Program. Il nuovo assetto contrattuale consente di "concentrarsi sulla certificazione nel 2026" e di pianificare le future missioni in linea con le esigenze operative della ISS fino al 2030.