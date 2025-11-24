NASA e Boeing modificano il contratto per Starliner: primo volo non prima di aprile 2026

(Teleborsa) - NASA
e Boeing
hanno concordato una modifica al contratto Commercial Crew Transportation Capability
assegnato nel 2014 per le missioni con la capsula Starliner
verso la Stazione Spaziale Internazionale
. L’accordo iniziale prevedeva fino a sei voli con equipaggio, ma dopo una valutazione approfondita le parti hanno stabilito di ridurre gli ordini definitivi a quattro missioni, mantenendo le restanti due come opzioni.
Il prossimo volo, Starliner-1
, sarà utilizzato da NASA per consegnare carico necessario alla ISS e per validare in orbita gli aggiornamenti implementati dopo il Crew Flight Test
dello scorso anno. La missione sarà senza equipaggio e non partirà prima di aprile 2026, in attesa del completamento delle attività di test, certificazione e preparazione al volo.
Una volta certificato il veicolo e conclusa con successo Starliner-1, la capsula potrà effettuare fino a tre rotazioni di equipaggio verso la stazione.
"NASA e Boeing stanno continuando a testare rigorosamente il sistema di propulsione di Starliner in vista di due potenziali voli l’anno prossimo", ha dichiarato Steve Stich
, responsabile del Commercial Crew Program. Il nuovo assetto contrattuale consente di "concentrarsi sulla certificazione nel 2026" e di pianificare le future missioni in linea con le esigenze operative della ISS fino al 2030.