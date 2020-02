Coronavirus, possibile impatto sul Pil per oltre 5 miliardi

(Teleborsa) - Lapotrebbe determinare complessivamente una perdita di, secondo le stime più recenti dell', il coordinamento della filiera agroalimentare di"Osserviamo con grande apprensione quanto sta accadendo in queste settimane nel Paese. Siamo preoccupati soprattutto per le eventualiche questa emergenza potrebbe comportaree restiamo a disposizione dei tavoli istituzionali per dare il nostro attivo apporto di informazioni sullo svolgimento delle attività", ha detto, coordinatrice nazionali di Confali."Come sta già avvenendo in molti casi - ha proseguito Prampolini - confidiamo chedei prodotti agro-industriali evitando che provvedimenti di carattere regionale possano creare serie problematiche all'operatività delle aziende. Ci auguriamo che l'attività possa continuare senza limitazioni o danni alle imprese del dettaglio, dell'ingrosso, della produzione e dell'ambulantato che insieme sono fornitrici di servizi necessari per le comunità locali e le città di riferimento".