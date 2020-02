Bastogi, operazioni con sistema bancario per la definizione del debito

Bastogi

(Teleborsa) -rende noto di aver posto in essere una serie di operazioni con il sistema bancario nell'ottica di una definizione a medio-lungo termine dei debiti finanziari del Gruppo.La controllata indirettaha sottoscritto conun finanziamento per un importo di 38 milioni, della durata di 12 anni con scadenza il 31 dicembre 2031 a un tasso fisso annuo del 2,2%, garantito da ipoteca sul complesso immobiliare del Mediolanum Forum di Assago e sulle relative aree esterne.Il finanziamento prevede il rilascio di una fideiussione da parte di Bastogi per massimi 44,5 milioni, in aggiunta a covenant e garanzie reali previste per operazioni di tale natura.Inoltre, Bastogi segnala che la controllataha interamente rimborsato in via anticipata il finanziamento di 37 milioni in scadenza il 31 ottobre 2020.I profili legali delle operazioni sono stati curati per il Gruppo da FIVELEX Studio Legale, con un team composto da Mara Fittipaldi, Alessandra Iandoli e Alice Alessandri.