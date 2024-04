Datrix supporta banca italiana in progetto per gestione di soluzioni di AI

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, hanella progettazione e attivazione di un, attraverso una infrastruttura tecnologica per prototipare, sviluppare, ingegnerizzare e monitorare gli algoritmi rilasciati dalla fabbrica applicativa dell'AI, con particolare attenzione al rispetto della compliance regolatoria su tematiche di Responsible AI.Grazie a questo programma AI-based l'istituto bancario potrà usufruire di un ambiente per(tradizionale piuttosto che generativa), si legge in una nota. Queste soluzioni, ora in fase di implementazione, saranno volte a semplificare e automatizzare operazioni a minor valore aggiunto che tradizionalmente costituiscono carichi di lavoro importanti per i team interni."Con questo progetto Datrix si posiziona all'avanguardia della trasformazione digitale anche nel settore bancario - ha commentato, CEO e co-Founder Datrix Group - Siamo orgogliosi di essere al fianco di uno dei primari istituti bancari italiani per dotare di un'avanzata piattaforma che, attraverso algoritmi sofisticati, potrà personalizzare i servizi bancari, migliorare l'efficienza operativa e anticipare le esigenze dei clienti. Un progetto AI based estremamente pratico e che porterà undi implementazione di AI in ambito corporate".