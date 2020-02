Bayer, chiude 2019 con balzo utile. Proposto dividendo di 2,80 euro

Bayer

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche passa di mano in perdita del 3,66% allineandosi alla debolezza dell'intero listino tedesco.La società ha annunciato di aver chiuso l'esercizio 2019 con un balzo dell'di euro in aumento del +141,4% rispetto al 2018. Sul risultato ha contribuito laper 1,64 miliardi. Isono saliti del 3,5% a 43,5 miliardi di euro.Alla luce dei risultati di bilancio è stata confermata la distribuzione di un, come l'anno scorso. Per il 2020, Bayer si attende un ulteriore aumento dei ricavi e degli utili.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 66,8 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 68,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 66,26.