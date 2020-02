Spagna, inflazione attesa in frenata a febbraio

(Teleborsa) - L'inflazione frena in Spagna a febbraio.l'inflazione su base annuale è stimata in rialzo dello 0,8% ma ad un ritmo più lento rispetto al +1,1% di gennaio e delle stime degli analisti.L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra tuttavia un decremento dello 0,1% meno robusto rispetto al -1% del mese precedente ed in linea con il consensus., che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un incremento tendenziale dello 0,9% a fronte del +1,1% precedente e contro il +0,8% atteso dal mercato. Su base mensile è attesa invariata contro il -1,4% di gennaio.