Sprechi alimentari: ANCI e Confesercenti insieme

(Teleborsa) - Coniugare, destinando a chi ha bisogno lequestol’obiettivo dell’intesa firmata oggi dache impegna le due organizzazioni a favorire ed incentivare comportamenti solidali e la lotta contro gli sprechi. A siglare l’accordo, presso la sede di Roma di Anci, il Presidente dell’associazione dei Comunie la Presidente di Confesercenti nazionaleL’intesa prevede di promuovere, presso i Comuni italiani e le imprese, le opportunità connesse all’applicazione della legge n.166/2016, detta anti-spreco, tra cui la- Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo - si legge nella nota - Confesercenti mette a disposizionela propria piattaforma digitalehe mette in relazione, in modo semplice e privo di rischi, chi possiede delle eccedenze alimentari con le organizzazioni no profit che si occupano della distribuzione a fini sociali. BitGood integra anche una tecnologia a registri distribuiti che permette di tenere traccia della provenienza e della destinazione delle donazioni, producendo automaticamente tutta la documentazione necessaria per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste, grazie alle quali le PMI che fanno solidarietà“Laè un temaper tutte le attivitàsottolinea la presidente di Confesercenti"Una battaglia che va affrontata anche con le armi dell'innovazione: il progetto BitGood di Confesercenti è un esempio di come la tecnologia può mettersi al servizio non solo dei commercianti ma anche del territorio in cui operano e vivono. Un progetto che, con il sostegno dipuòincentrate su solidarietà e sostenibilità, in tutti i comuni d’Italia, applicando ad un tema importante come quello dello spreco alimentare un meccanismo che premia sia gli imprenditori che la“I, dichiara il Presidente di Anci Antonio“Tante le iniziative dei Comuni, come iche tengono insieme sostenibilità ambientale e contrasto alla povertà, la spesa sospesa, diffusasi a macchia d’olio come pratica di solidarietà, l’applicazione dipiù sostenibili nel servizio di mense scolastiche. Buone pratiche che noi amministratori locali diffondiamo con un incessante passaparola. Per questo,sottoscriviamo questa intesa con la