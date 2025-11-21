Fiesa Confesercenti: “La desertificazione commerciale svuota i territori: 4,5 milioni di italiani senza negozi alimentari essenziali”

(Teleborsa) - CircaSono. Un’avanzata della desertificazione che ha un impatto significativo sulla qualità della vita dei residenti nelle aree interne, nei borghi e nei piccoli centri. È quanto evidenzia, lo studio nazionale dipresentato in occasione dell’Assemblea annuale 2025 dell’associazione che riunisce gli. La. La distribuzione tradizionale –– è passata da 123.095 a 115.968 attività tra 2019 e 2024: 7.127 negozi in meno e circa 12.000 addetti persi. Il calo è più marcato nei comuni sotto i 5.000 abitanti (–7,8%) e nelle grandi città (–7,1%).Nonostante la contrazione numerica,: i punti vendita diminuiscono, ma l’occupazione tiene. Il personale scende solo del 5%, contro un calo del 13,9% delle superfici.. A pesare anche la corsa dei prezzi. L’Italia hama l’effetto sulle famiglie è stato comunque pesante: –10% nei volumi acquistati. Si paga di più (il 14%) per comprare meno.Per invertire il processo,o. In primo luogo,, rafforzando i Distretti del Commercio e riconoscendo i negozi essenziali come infrastruttura territoriale. Serve però anche, riducendo i costi fissi – a partire dal costo del lavoro - e attivando strumenti compensativi selettivi. Necessario poi, perché dove resta il negozio resta la possibilità stessa di vivere."I dati mostrano che non è solo un problema del segmento commerciale, ma di accesso quotidiano ai beni alimentari nei territori", dichiara. "Dove un negozio chiude non arretra il mercato: arretra la vita economica di una comunità. Allo stesso tempo, lo studio evidenzia la tenuta dei minimarket e dei supermercati indipendenti, che pur con meno punti vendita continuano a mantenere lavoro, servizio e presidio:È su queste realtà che va costruita la risposta. Servono politiche selettive, non contributi generici: rafforzare i Distretti del Commercio e sostenere chi tiene aperto significa investire in ciò che ancora genera valore e coesione economica. Difendere la prossimità non è una misura di tutela, è una strategia di sviluppo. Non chiediamo assistenza: chiediamo che venga riconosciuto il valore economico e civico di chi resta sui territori e continua a creare occupazione".