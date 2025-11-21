Fiesa Confesercenti: “La desertificazione commerciale svuota i territori: 4,5 milioni di italiani senza negozi alimentari essenziali”

(Teleborsa) - Circa 4,5 milioni di italiani vivono in comuni dove è scomparso almeno uno dei negozi alimentari essenziali.
Sono 598 i comuni oggi privi di panificio
, 576 quelli senza negozi di frutta e verdura
, 650 senza macelleria
e 232 senza punti vendita di latte e derivati
. Un’avanzata della desertificazione che ha un impatto significativo sulla qualità della vita dei residenti nelle aree interne, nei borghi e nei piccoli centri. È quanto evidenzia Alimentare il territorio
, lo studio nazionale di Fiesa Confesercenti
presentato in occasione dell’Assemblea annuale 2025 dell’associazione che riunisce gli specialisti alimentari Confesercenti.La distribuzione di prossimità
. La riduzione delle attività colpisce entrambe le componenti della distribuzione alimentare di prossimità
. La distribuzione tradizionale – panifici, ortofrutta, macellerie, pescherie, negozi specializzati
– è passata da 123.095 a 115.968 attività tra 2019 e 2024: 7.127 negozi in meno e circa 12.000 addetti persi. Il calo è più marcato nei comuni sotto i 5.000 abitanti (–7,8%) e nelle grandi città (–7,1%).
Nonostante la contrazione numerica, i minimarket e i supermercati indipendenti mostrano una capacità di resistenza superiore a quella della rete tradizionale
: i punti vendita diminuiscono, ma l’occupazione tiene. Il personale scende solo del 5%, contro un calo del 13,9% delle superfici.Inflazione
. A pesare anche la corsa dei prezzi. L’Italia ha registrato un’inflazione alimentare più bassa della media europea (+24,7% contro +32,1% nell’UE tra 2019 e 2023),
ma l’effetto sulle famiglie è stato comunque pesante: –10% nei volumi acquistati. Si paga di più (il 14%) per comprare meno.Le proposte.
Per invertire il processo, Fiesa Confesercenti individua tre linee di intervent
o. In primo luogo, garantire l’accesso alimentare nei territori fragili
, rafforzando i Distretti del Commercio e riconoscendo i negozi essenziali come infrastruttura territoriale. Serve però anche stabilizzare i margini delle microimprese della prossimità
, riducendo i costi fissi – a partire dal costo del lavoro - e attivando strumenti compensativi selettivi. Necessario poi legare commercio e coesione territoriale
, perché dove resta il negozio resta la possibilità stessa di vivere.
"I dati mostrano che non è solo un problema del segmento commerciale, ma di accesso quotidiano ai beni alimentari nei territori", dichiara Daniele Erasmi, Presidente nazionale di FIESA Confesercenti
. "Dove un negozio chiude non arretra il mercato: arretra la vita economica di una comunità. Allo stesso tempo, lo studio evidenzia la tenuta dei minimarket e dei supermercati indipendenti, che pur con meno punti vendita continuano a mantenere lavoro, servizio e presidio: sono imprese che resistono perché hanno radicamento, conoscenza del territorio e domanda fedele.
È su queste realtà che va costruita la risposta. Servono politiche selettive, non contributi generici: rafforzare i Distretti del Commercio e sostenere chi tiene aperto significa investire in ciò che ancora genera valore e coesione economica. Difendere la prossimità non è una misura di tutela, è una strategia di sviluppo. Non chiediamo assistenza: chiediamo che venga riconosciuto il valore economico e civico di chi resta sui territori e continua a creare occupazione".