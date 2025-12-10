Cina, inflazione tendenziale al massimo in due anni ma deludono i prezzi alla produzione

(Teleborsa) - L'è salita a2025, raggiungendo il livello più alto in quasi due anni, mentre la deflazione dei prezzi alla produzione si è aggravata.Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato un incrementodello 0,7%, dopo il +0,2% del mese precedente, uguale alle attese degli analisti. I prezzi dei prodottisono aumentati dello 0,2%, mentre i prezzi dei prodotti non alimentari sono aumentati dello 0,8%. I prezzi dei beni di consumo sono aumentati dello 0,6% e quelli dei servizi dello 0,7%., invece, i prezzi al consumo mostrano un calo dello 0,1%, dopo il +0,2% precedente e atteso.Giù invece i, che hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,2%, oltre il -2% atteso, a fronte del -2,1% del mese precedente.