Snam, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Snam

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 16 dicembre in merito all'avvio dello share buy-back autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 2 aprile 2019, comunica di aver, tra il 26 e il 27 febbraio, complessivamenteal prezzo medio unitario di 4,7484 euro, per un controvalore complessivo di 19.089.813,47 euro.Dall'inizio dello share buy-back, Snam ha acquistato 31.483.107 azioni proprie (pari allo 0,93% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 149.999.997,15 euro, concludendo così il contratto per il riacquisto di azioni ordinarie avviato il 16 dicembre scorso.A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 27 febbraio 2020 la società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale detiene 125.483.107 azioni proprie, pari al 3,70% del proprio capitale sociale.