Coronavirus, Governo lavora su doppio binario economico-sanitario

(Teleborsa) -intenso per il Governo chiamato a fronteggiarenel nostro Paese. Si procede su un doppio binario: da un lato quelloper oggi il via libera alcon le nuove misure sanitarie per combattere il Coronavirus,invece in programma il Consiglio dei ministri che darà il via all'iter per la richiesta dello sforamento del(qualcuno si spinge a ipotizzare 4) e perA illustrare l'agenza il Premierai capodelegazione della maggioranza e ai capigruppo di tutte le forze presenti in Parlamento.Tra le proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal Premier che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese,anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto dellaAltra raccomandazione riguarda le persone chee quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate invitate a non frequentare luoghi affollati. Inoltre, raccomandato tutti di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Le misure riguardano l'intero Paese, perAltro appuntamento chiavequando in CdM si tratterà il tema dello sforamento del deficit per 3,6/4 miliardi per l'emergenza coronavirus e dell'iter necessario a ottenere il semaforo verde dal Parlamento. Secondo quanto si apprende, potrebbe arrivare su tavolo del consiglio dei ministri anche il