USA, a novembre +64 mila occupati nel settore non agricolo oltre le attese

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese i non-farm payrolls a novembre 2025, un indicatore molto osservato per comprendere lo stato di salute del mercato del lavoro statunitense. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics (BLS), il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,6%, pressoché invariato rispetto a settembre. L'occupazione è aumentata nel settore sanitario e nell'edilizia a novembre, mentre il governo federale ha continuato a perdere posti di lavoro.Si ricorda che il BLS non ha comunicato la situazione occupazionale di ottobre 2025 a causa dello shutdown governativo (dal 1° ottobre al 12 novembre).A novembre, sia il tasso di disoccupazione, al 4,6%, sia il numero di disoccupati, pari a 7,8 milioni, sono rimasti pressoché invariati rispetto a settembre. Questi dati sono superiori a quelli di novembre scorso, quando il tasso di disoccupazione era del 4,2% e il numero di disoccupati era di 7,1 milioni.A novembre sono stati aggiunti 64 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a ottobre erano state perse 105 mila buste paga. Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è migliore delle attese del mercato che indicavano un aumento di soli 50 mila di posti di lavoro.A novembre, l'occupazione è aumentata nei(+46.000)(+28.000). L'è diminuita di 6.000 unità, dopo una perdita di 162.000 unità a ottobre.A novembre, laper tutti i dipendenti del settore privato non agricolo è aumentata di 5,5 centesimi, ovvero dello 0,1%, raggiungendo i 36,86 dollari. Negli ultimi 12 mesi, la retribuzione oraria media è aumentata del 3,5%.