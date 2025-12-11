Nasce Zurich Professioni Sanitarie: la nuova copertura per i professionisti della salute

(Teleborsa) - nasce, una nuova copertura assicurativa pensata da Zurich. La soluzione come risposta alle nuove esigenze emerse dalla Legge 24/2017 Gelli-Bianco ed offre unaa chi ogni giorno deve fare i conti con responsabilità e rischi della professione.La nuova polizza, infatti, protegge chi lavora in campo sanitario. La coperturain base alle specifiche esigenze di ciascuna categoria professionale. Oltre alla tutela per laprofessionale, la soluzione consente di includere anche la copertura per, come la gestione dello studio."Con Zurich Professioni Sanitarie vogliamo offrire a chi lavora nella sanità una protezione chiara, completa e facile da utilizzare. È una categoria che ogni giorno si fa carico di grandi responsabilità, spesso in contesti complessi, e merita una soluzione che semplifichi davvero la gestione del rischio. L’obiettivo è permettere ai professionisti di concentrarsi sul proprio lavoro, la cura dei pazienti, sapendo di poter contare su una tutela adeguata, conforme alle nuove norme e costruita sulle loro esigenze reali", ha dichiarato, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia.La soluzione è pensatanei casi di colpa grave, per tutelarsi da eventualisanitarie.Un aspetto distintivo della soluzione è ladella sottoscrizione della polizza, purché la richiesta di risarcimento arrivi quando la polizza è attiva. A supporto dei professionisti è disponibile anche unche copre le spese necessarie a difendere i propri diritti, con la consulenza telefonica di un legale e l’estensione a contenziosi con il datore di lavoro, clienti o con l’Ordine professionale. Prevede inoltre unaper la certificazione di immagini, post social, video. Inoltre, tutte le informazioni sulla polizza sono sempre disponibili tramite, che permette di restare aggiornati e in contatto con il proprio intermediario.