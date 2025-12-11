Nasce Zurich Professioni Sanitarie: la nuova copertura per i professionisti della salute

(Teleborsa) - nasce Zurich Professioni Sanitarie
, una nuova copertura assicurativa pensata da Zurich per medici, infermieri e, più in generale, professionisti della salute
. La soluzione come risposta alle nuove esigenze emerse dalla Legge 24/2017 Gelli-Bianco ed offre una protezione completa
a chi ogni giorno deve fare i conti con responsabilità e rischi della professione.
La nuova polizza, infatti, protegge chi lavora in campo sanitario contro i rischi legati all’attività quotidiana
. La copertura può essere personalizzata
in base alle specifiche esigenze di ciascuna categoria professionale. Oltre alla tutela per la responsabilità civile
professionale, la soluzione consente di includere anche la copertura per attività accessorie
, come la gestione dello studio.
"Con Zurich Professioni Sanitarie vogliamo offrire a chi lavora nella sanità una protezione chiara, completa e facile da utilizzare. È una categoria che ogni giorno si fa carico di grandi responsabilità, spesso in contesti complessi, e merita una soluzione che semplifichi davvero la gestione del rischio. L’obiettivo è permettere ai professionisti di concentrarsi sul proprio lavoro, la cura dei pazienti, sapendo di poter contare su una tutela adeguata, conforme alle nuove norme e costruita sulle loro esigenze reali", ha dichiarato Luigi De Angeli
, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia.
La soluzione è pensata sia per liberi professionisti che per i dipendenti pubblici o privati,
nei casi di colpa grave, per tutelarsi da eventuali azioni di rivalsa delle strutture
sanitarie.
Un aspetto distintivo della soluzione è la tutela contro eventi accaduti fino a dieci anni prima
della sottoscrizione della polizza, purché la richiesta di risarcimento arrivi quando la polizza è attiva. A supporto dei professionisti è disponibile anche un servizio di tutela legale
che copre le spese necessarie a difendere i propri diritti, con la consulenza telefonica di un legale e l’estensione a contenziosi con il datore di lavoro, clienti o con l’Ordine professionale. Prevede inoltre una protezione digitale
per la certificazione di immagini, post social, video. Inoltre, tutte le informazioni sulla polizza sono sempre disponibili tramite l'app Zurich One
, che permette di restare aggiornati e in contatto con il proprio intermediario.