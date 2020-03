Nestlè avanti con lotta alla plastica: firma European Plastics Pact

Nestlé

(Teleborsa) -, che l'aiuterà fra l'altro a raggiungere l’obiettivo del 100% di imballaggi riciclabili o riutilizzabili e a ridurre di un terzo l’utilizzo di plastica vergine entro il 2025. Un obiettivo impegnativo che richiederà investimenti per 2 miliardi di franchi alla compagnia alimentare svizzera . Non sarà facile, in quanto la priorità assoluta di Nestlé è la sicurezza dei suoi prodotti e per ottenere plastica di qualità per uso alimentare, i processi di riciclo dovranno trasformarsi ed evolvere."Siamo lieti di aver firmato l’European Pact. Uno dei nostri obiettivi comuni è quello di creare un'economia circolare migliorando i programmi di raccolta, smistamento e riciclo in tutta Europa. In futuro vogliamo assicurarci che anche altri imballaggi, come i nostri involucri e i nostri sacchetti, possano essere riciclati in nuove confezioni per alimenti", ha affermato, CEO di Nestlé per l'Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa., lanciato da Francia e Paesi Bassi,i ed ha un unico: accelerare ladella plastica per porreprodotta da combustibile fossile non rinnovabile. Gli obiettivi europei includono: ridurre i prodotti e gli imballaggi in plastica vergine di almeno il 20%, aumentare la capacità di raccolta e riciclo degli imballaggi di plastica in Europa di almeno il 25% ed aumentare l'uso di plastica riciclata negli imballaggi di almeno il 30%.Oltre agli investimenti pianificati per ottenere plastica riciclata ad uso alimentare, l'aziendaattualmente sta sperimentando unper l'erogazione di alimenti per animali Purina PetCare e caffè solubile Nescafé. Nestlé ha inoltre avviato unaP, un servizio di consegna a domicilio che fornisce imballaggi riutilizzabili. I primi prodotti sarannoAl fine di accelerare ulteriormente questo processo di innovazione, Nestlé ha lanciato unche si concentra sulle, compresi nuovi materiali, sistemi di ricarica e soluzioni di riciclo.