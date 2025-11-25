Ucraina, il 4 dicembre presentazione in Italia dell'Ordine di San Panteleimon

(Teleborsa) - Sarà presentato ufficialmente in Italia mercoledì 4 dicembre
alle ore 18.30, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, l'Ordine di San Panteleimon, r
iconoscimento internazionale considerato l“Oscar della Medicina”.
Fondato nel 2009 in Ucraina,
l’Ordine celebra ogni anno medici, operatori sanitari, ricercatori e figure impegnate nel campoumanitario che incarnano i valori di cura, responsabilità, solidarietà e dedizione alla vita.
Per la stagione 2024–2025, l’Ordine introduce una nuova categoria internazionale dedicata a cittadini e istituzioni straniere: “Per il significativo contributo alla lotta del popolo ucraino per la libertà e l’indipendenza.”