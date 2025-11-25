Milano 10:09
Ucraina, il 4 dicembre presentazione in Italia dell'Ordine di San Panteleimon

(Teleborsa) - Sarà presentato ufficialmente in Italia mercoledì 4 dicembre alle ore 18.30, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, l'Ordine di San Panteleimon, riconoscimento internazionale considerato l“Oscar della Medicina”.

Fondato nel 2009 in Ucraina, l’Ordine celebra ogni anno medici, operatori sanitari, ricercatori e figure impegnate nel campo
umanitario che incarnano i valori di cura, responsabilità, solidarietà e dedizione alla vita.

Per la stagione 2024–2025, l’Ordine introduce una nuova categoria internazionale dedicata a cittadini e istituzioni straniere: “Per il significativo contributo alla lotta del popolo ucraino per la libertà e l’indipendenza.”
