AXA completa l'acquisizione della maggioranza dell'italiana Prima

AXA completa l'acquisizione della maggioranza dell'italiana Prima
(Teleborsa) - AXA, colosso assicurativo francese, ha completato l'acquisizione di una quota di maggioranza in Prima. Secondo i termini dell'operazione, e in linea con quanto annunciato al momento della firma ad agosto, AXA ha acquisito il 51% della società per un corrispettivo di 0,5 miliardi di euro.

AXA e gli azionisti di minoranza hanno stipulato opzioni call/put, da esercitare a un prezzo legato agli utili di Prima, per l'acquisizione della quota rimanente da parte di AXA, il cui esercizio è previsto nel 2029 o nel 2030.

Includendo la riacquisizione del business attualmente gestito da compagnie assicurative terze, si prevede che l'operazione avrà un impatto di -6 punti sull'indice Solvency II del gruppo AXA, in linea con l'impatto previsto annunciato al momento della firma.
