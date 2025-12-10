Namirial acquisisce Smouse per crescere in ambito RegTech e compliance

(Teleborsa) - Namirial
, fornitore italiano di soluzioni di digital trust e digital transaction management, supportato da Bain Capital, PSG Equity e Ambienta, ha firmato un accordo per l'acquisizione di Smouse
, la piattaforma RegTech sviluppata dall'italiana Studio Informatica, specialista in software di conformità normativa per istituzioni finanziarie e imprese. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.
L'operazione integra il portafoglio di soluzioni per l'identità digitale e la firma elettronica e i servizi fiduciari di Namirial con le soluzioni mission-critical di Smouse
per la gestione della posta elettronica certificata, l'antiriciclaggio (AML), la compliance fiscale e l'automazione del retail banking, ampiamente adottate da banche, istituzioni finanziarie e compagnie assicurative in Italia.
Sotto la proprietà di Namirial, Smouse opererà come centro di eccellenza RegTech, mantenendo in carica l'attuale gruppo dirigente. Gli azionisti di Studio Informatica reinvestiranno parte dei proventi
entrando a far parte del gruppo azionario di Namirial.
"Integrando le capacità RegTech di Smouse nell'ambito della compliance fiscale e AML con le soluzioni di digital trust e identità di Namirial, saremo in grado di supportare i clienti lungo tutto il ciclo di vita della transazione digitale regolamentata: dall'onboarding e identificazione, alla firma, al reporting e alla supervisione continua - ha detto Max Pellegrini, CEO di Namirial
- Questa acquisizione conferma la nostra ambizione di essere uno dei player più innovativi nel mercato europeo dei servizi digitali regolamentati".(Foto: Scott Graham su Unsplash)