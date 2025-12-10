Namirial acquisisce Smouse per crescere in ambito RegTech e compliance

(Teleborsa) -, fornitore italiano di soluzioni di digital trust e digital transaction management, supportato da Bain Capital, PSG Equity e Ambienta, ha, la piattaforma RegTech sviluppata dall'italiana Studio Informatica, specialista in software di conformità normativa per istituzioni finanziarie e imprese. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.L'operazione integra il portafoglio di soluzioni per l'identità digitale e la firma elettronica e i servizi fiduciari di Namirial con leper la gestione della posta elettronica certificata, l'antiriciclaggio (AML), la compliance fiscale e l'automazione del retail banking, ampiamente adottate da banche, istituzioni finanziarie e compagnie assicurative in Italia.Sotto la proprietà di Namirial, Smouse opererà come centro di eccellenza RegTech, mantenendo in carica l'attuale gruppo dirigente. Glientrando a far parte del gruppo azionario di Namirial."Integrando le capacità RegTech di Smouse nell'ambito della compliance fiscale e AML con le soluzioni di digital trust e identità di Namirial, saremo in grado di supportare i clienti lungo tutto il ciclo di vita della transazione digitale regolamentata: dall'onboarding e identificazione, alla firma, al reporting e alla supervisione continua - ha detto- Questa acquisizione conferma la nostra ambizione di essere uno dei player più innovativi nel mercato europeo dei servizi digitali regolamentati".