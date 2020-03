Alitalia, stop voli su Milano Malpensa da lunedì 9 marzo

(Teleborsa) - Per l'emergenza Coronavirus che oltretutto sta provocando una forte e progressiva flessione del numero dei passeggeri che utilizzano l'aereo,. Lo ha comunicato la compagnia attraverso una nota.. Tutti i collegamenti a lungo raggio saranno assicurati via Roma.Sull'altro scalo milanese di, peraltro già in atto da diversi giorni nel quadro di una prima razionalizzazione dei collegamenti sempre dovuta al drastico calo di passeggeri. "Da Venezia - precisa la nota Alitalia - la compagnia continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da/per Roma".. Tutti i passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli su Milano Malpensa e dalle limitazioni per la riorganizzazione dei collegamenti su Linate e Venezia,Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,