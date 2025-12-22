Milano 15:32
Intesa Sanpaolo, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Intesa Sanpaolo, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - Il Colosso creditizio ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso dell'anno 2026.


Domenica 01/02/2026
CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all'esercizio 2025 e proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; approvazione del Piano di Impresa

Lunedì 02/02/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati 2025 e del Piano di Impresa

Giovedì 26/02/2026
CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025

Giovedì 30/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio - (unica convocazione"

Martedì 05/05/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2026

Lunedì 18/05/2026
Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria

Mercoledì 20/05/2026
Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria

Mercoledì 29/07/2026
CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026

Venerdì 30/10/2026
CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2026 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi

Lunedì 23/11/2026
Appuntamento: Data di stacco cedola per l’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione

Mercoledì 25/11/2026
Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione
