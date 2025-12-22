Intesa Sanpaolo, il calendario finanziario del 2026

Colosso creditizio

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso dell'anno: Approvazione dei risultati consolidati relativi all'esercizio 2025 e proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; approvazione del Piano di Impresa: Presentazione dei risultati 2025 e del Piano di Impresa: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio - (unica convocazione": Approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 2026: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea OrdinariaAppuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea OrdinariaCDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2026 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendiAppuntamento: Data di stacco cedola per l’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di AmministrazioneAppuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione