Coronavirus, governo verso aumento deficit: Parlamento al lavoro su intesa

(Teleborsa) -di quanto stimato tanto che il governo starebbe valutando di, trovando anche l', già al lavoro sull'intesa tra maggioranza e opposizione.Secondo fonti di maggioranza, ilsarebbe pronto, considerando che laLa relazione inviata dall'esecutivo al Parlamento infatti specifica che "il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 87 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 136,5 miliardi di euro in termini di cassa,".rivolte ai settori più colpiti dalla situazione economica di stallo.L'aumento dovrebbe avvenire in due fasi: la prima riguarderebbe circa 6,35 miliardi di euro, corrispondenti a 0,35 punti percentuali di Pil; la seconda dovrebbe arrivare dopo l'eventuale sì della Commissione europea. Visti i tempi stretti, è possibile però che il governo si muova con un'unica richiesta.L'evolversi della situazione sta facendo accelerare l'iter interno, così come i colloqui con le autorità europee. ILe opposizioni ritengono questo sforamento insufficiente ma, secondo fonti parlamentari, non faranno mancare il loro appoggio in Aula, pur facendo pesare i distinguo durante il dibattito.